العابد يتفقد السوق المركزي بجنزور ويؤكد على توفر السلع وبسعر في متناول الجميع

قام وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة تصريف الأعمال علي العابد بجولة تفقدية على سوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور؛ للاطلاع على سير العمل بالسوق وانسياب تداول السلع بانتظام.

وأكد الوزير على دعم الحكومة لتطوير الأسواق المركزية للسلع والخضروات وتداولها لكي تكون متوفرة للمواطن بجودة وسعر في متناول الجميع مع إفادة التجار، بأنه في كل موسم يحدث إقبال وطلب وترتفع على أثرها في البداية الأسعار وتنخفض تدريجيا بعدها بأيام قليلة.

وأشار الوزير المكلف إلى أن هذا السوق يغطي جميع الأسواق في ليبيا وهو سوق لتجارة الجملة، مضيفاً حيال سعر السلع بأنهم يبيعون بأقل الحد الأقصى المقرر من قبل وزارة الاقتصاد في قرارها الخاص بضبط الأسعار.

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