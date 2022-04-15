إيفاد “4097” طالبا من الأوائل للدراسة

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وقع وزيرا التعليم التقني والفني والتعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة. قرار بإيفاد “4097” طالبا من الأوائل لاستكمال دراستهم العليا بالخارج.

ووقع الوزيران يخلف سعيد السيفاو، و د. عمران القيب، قرارًا بإيفاد (4097) طالبا وطالبة (الأوائل) تابعين لمؤسسات التعليم التقني والفني لاستكمال دراستهم العليا بالخارج .

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب ووزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا. ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من مدراء الادارات والمكاتب، وأولياء أمور الطلبة الأوائل والمتفوقين .

في كلمة له هنأ وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو الطلبة الأوائل متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية والبحثية. وأن تعود دراستهم العليا بالنفع على دولتهم ليبيا.