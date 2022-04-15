النعمي: القوة في المجتمع الليبي هي امتلاك الثروة والسلاح

قال عبد الحميد النعمي، وزير خارجية حكومة الإنقاذ المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، إنه في الدولة الحديثة، القائمة على العقد الاجتماعي، النظام السياسي يعتبر جزء من البنية الفوقية، أما البنية التحتية فهي تتكون من علاقات القوة في المجتمع، و لكي يتحقق الاستقرار على مستوى النظام السياسي لابد من الوصول الى حالة من التوازن في علاقات القوة في المجتمع.

أضاف على فيسبوك: “النظام السياسي هو إفراز، نتاج، انعكاس لعلاقات القوة، وعلاقات القوة في حالة المجتمع الليبي هي امتلاك الثروة والسلاح. الاتفاق السياسي، أي اتفاق سياسي، يبدأ من هنا. لابد من تحقيق توافق بين الليبيين بشأن الثروة والسلاح” على حدتعبيره. .