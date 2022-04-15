فيديو: مقدّم ‘الميزان’ ينعى والدته ويتهم الدبيبة وحكومته باتهامات خطيرة

هاجم المقدّم التلفزيوني الليبي ناصر علي بشدّة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والمسؤولين بوزارة الصحة بعد وفاة والدته التي لم تتمكن من مواصلة العلاج بالخارج رغم الوعود الكثيرة.

وفي شريط فيديو من أمام مستشفى طرابلس المركزي قال ناصر علي الذي يقدّم البرنامج الاجتماعي “الميزان”، إن والدته توفيت بعد صراعها مع المرض وأن المسؤولين في حكومة الوحدة لم يقدّموا إلا الوعود الكاذبة.

وأضاف بتأثر كبير، أن والدته توفيت ولم تتمكن من مواصلة العلاج بالخارج رغم أنها خدمت قطاع الصحة في ليبيا لمدة 40 سنة محملا ما حصل للدبيبة ووزارة الصحة في حكومته.