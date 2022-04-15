شماكة: قطاع النفط يخضع للتجاذبات السياسية والخلافات الشخصية

ليبيا – رأى الخبير الليبي في اقتصاديات وتقنيات الطاقة محمدشماكة أن قطاع النفط الليبي يفتقر إلى الخبراء والفنيين الذين غادروه طيلة العشر سنوات الأخيرة، فيما بقي المسيسون الذين يعملون وفق أجندات معينة.

شماكة أعرب في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” عن استغرابه من تدخلات رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة في القطاع، متسائلًا عن سبب اختياره وزير النفط محمد عون ما دام يتدخل في مسؤولياته، مشددًا على أن الأمر في القطاع الآن يخضع للتجاذبات السياسية والخلافات الشخصية.

وشدد على أن قطاع النفط تعرض للتدمير طيلة الأعوام الماضية بسبب اللوائح وخروج الخبرات، وتكبيل مؤسسة النفط، والتعرض لضغوطات خارجية، التي تحكم مسألة الإنتاج، وهنا تغيب المصلحة العامة وتتعرض ثروات الليبيين لخطر حقيقي.

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