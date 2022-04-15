بعد انقطاع لأكثر من يوم.. عودة الكهرباء إلى قسم الإسعاف في مستشفى المقريف بأجدابيا

أعلن مستشفى الشهيد امحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، عودة التيار الكهربائي إلى قسم الإسعاف والطوارئ بعد انقطاع دام أكثر من يوم.

ونفذ قسم الصيانة بإدارة الشؤون الفنية والهندسية أعمال إصلاح في كابل الكهرباء المغذي للقسم، وذلك منذ ليل أمس الخميس وحتى الخامسة مساء اليوم الجمعة، حسب بيان المستشفى على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الصيانة جرت في ظل سوء الأحوال الجوية، حيث تتعرض مدينة أجدابيا إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار