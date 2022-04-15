عقب البعثة الأممية.. الولايات المتحدة ترحب بإطلاق  المحتجزين تعسفيا

العنوان-طرابلس

دعت الولايات المتحدة إلى عدم الاعتقال بشكل تعسفي في ليبيا، مرحبة بالإفراج عن عديد الليبيين الذين جرى اعتقالهم بشكل تعسفي وفق تصريحات نقلتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن القائم بالأعمال فيها، ليزلي أوردمان.

وجاءت التصريحات تعليقا على إطلاق الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، فيصل قرقاب، ورئيس الاتحاد العام للطلاب، محمد القبلاوي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي بأجدابيا، منصور عاطي.

وكانت قد طالبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، مشددة على ضرورة أن تستند جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز إلى سيادة القانون بما يتماشى مع التزامات ليبيا في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت السفارة إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أن حقوق الإنسان مهمة في العلاقة الثنائية بين بلاده وليبيا.