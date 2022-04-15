مركز الرقابة على الأغذية ينفي ظهور نتائج العينات المخبرية لشوكولاته كندر

نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية صحة الأخبار المتداولة حول ظهور أي نتائج مخبرية حيال العينات المسحوبة من السوق الليبي من منتج شوكولاتة كندر.

وأضاف المركز أنه سبق وأوضح الإجراءات المتخذة بشأن المنتج، مشيرا إلى أن الإصابات الملوثة تقتصر على تشغيلات معينة صادرة من بلد منشأه بمصنع الشركة ببلجيكا.

ووفق المركز فقد تم التواصل مع الجهات المناظرة وذات العلاقة سواء داخليا أو خارجيا وأصدر تعليماته بسحب عينات من منتجات العلامة التجارية من السوق المحلي وإحالتها لمختبرات المركز والتأكد من خلوها من الإصابة البكتيرية ومن التشغيلات وبلد المنشأ المشار إليه، ورفع السقف الرقابي على المنافذ للتأكد من خلو المنتجات الموردة من التشغيلات والمصنع المنشأ.

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