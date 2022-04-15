وزير الاقتصاد المكلف بحكومة تصريف الأعمال: أسعار الخضروات والفواكة في متناول الجميع

ليبيا – قام وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها علي العابد بزيارة تفقدية قام بها فجر اليوم الجمعة لسوق الخضروات والفواكه المركزي بجنزور.

العابد وخلال زيارته التفقدية لوزارة الاقتصاد والتجارة أضاف أن الزيارة للاطلاع على سير العمل بالسوق، وأيضًا انسياب تداول السلع بانتظام.

وطمأن الوزير العاملين في السوق بدعم الحكومة لتطوير الأسواق المركزية للسلع والخضروات وتداولها لكي تكون متوفرة للمواطن بجودة وسعر في متناول الجميع، مع إفادة التجار بأنه في كل موسم يحدث إقبال وطلب وترتفع على إثرهما في البداية الأسعار، وتنخفض تدريجيًا بعدها بايام قليلة.

وكشف العابد أن هذا السوق يغطي جميع الأسواق في ليبيا وهو سوق لتجارة الجملة، مضيفًا أن حيال سعر السلع بأنهم يبيعون بأقل من الحد الأقصى المقرر من قبل وزارة الأقتصاد في قرارها الخاص بضبط الأسعار.

وفي ختام زيارته، طمأن العابد المواطنين إلى وجود السلع بوفرة، مؤكدًا أن الأسعار في متناول الجميع.