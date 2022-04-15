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المغازي: الدور المصري لمصلحة ليبيا ويهدف لإعادة الاستقرار

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشاد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالدعم المصري لليبيا ولوحدة الأراضي الليبية واستقلالية القرار الليبي، والقضاء على العنف والتطرف والميليشيات والمجموعات المسلحة، وعودة ليبيا لدورها الوطني والعربي والإقليمي.

وقال المغازي في تصريحات لـ”المحررين البرلمانيين”، الخميس، إن استضافة مصر لمشاورات المسار الدستوري مثال حي على احتضان القاهرة لكافة الاجتماعات التي تقرب بين الليبيين، للدفع في طريق الانتخابات. كما وصف الدور المصري أنه تدخل لصالح المصلحة الليبية ولعودة الاستقرار بشكل كامل.

وتستضيف القاهرة مشاورات القاعدة الدستورية بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بوساطة أممية، والتي انطلقت يوم الأربعاء الفائت.

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قناة 218 الليبية

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