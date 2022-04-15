الدبيبة يزور التعليم العالي لبحث سبل الدعم والنهوض بالعملية التعليمية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالي مع القائمين على الوزارة والجهات التابعة لها للاستماع لمشاكل وصعوبات سير العملية التعليمية وتطورات مشاريع برنامج عودة الحياة للجامعات وما ينقصها وأعمال الصيانة واستحقاقات أعضاء هيئة التدريس المتعثرة.

ووجه الدبيبة دعوة للمجلس الأعلى للجامعات لعقد اجتماع موسع بحضور كافة أجهزة الحكومة لمعالجة المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية وربط الجامعات مع الجهات المعنية، مبديا استعداد الحكومة لتخصيص الأموال اللازمة لحل والمشاكل والنهوض بالعملية التعليمية.

الدبيبة أوصى كذلك بضرورة عودة البطولات الجامعية والمسابقات الرياضية والثقافية وتفعيل دور الجامعات ومراكزها البحثية والاستشارية لدعم صناعة القرار واقتراح الحلول العلمية لحل المختنقات التي تواجه الدولة.

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