إنقاذ دولوفين بعد جنوحه على شاطئ زوارة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت جمعية بادو البيئية لحماية الاحياء البحرية والبرية إنقاذ دولفين ذو الأنف القاروري بعد جنوحه على شاطئ مدينة زوارة.

وأوضحت الجمعية أنه بلاغا ورد إليها عن جنوح دولفين على الشاطئ، فسارع فريق من قسم الثدييات البحرية بالجمعية لعين المكان ووجدوا ازدحاما على الشاطئ وشباب في البحر يحاولون انقاد الدلفين.

وأكدت الجمعية أنه بتكاثف جهود الجميع تم انقاذ الدولفين وإرجاعه للبحر.

وذكرت الجمعية أن هذا الدلفين من النوع القاروري ويصل طوله لأكثر من ستة أمتار وهى أنثى بالغة.

وأشارت الجمعية إلى أن هذا الدولفين يعتبر أطول دولفين تم ايجاده على شاطئ زوارة.