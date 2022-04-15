لودريان يشدد على ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا

العنوان-الجزائر

بحث وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، مع كبار المسؤولين الجزائريين، قضايا الأمن والوضع الإقليمي، حيث شدد على ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا.

وأكد لودريان، في زيارة خاطفة إلى الجزائر الخميس، أنه بحث خلال لقائه الرئيس عبد المجيد تبون، الوضع في منطقة الساحل وليبيا، حسب تصريح نقله الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية.

وأوضح أن مباحثاته مع الرئيس تبون والتي كانت مطولة، تناولت عدة ملفات حساسة، جرت في جو من الثقة وروح التضامن كأساس للشراكة بين البلدين.

وتأتي زيارة لودريان في وقت حساس بالنسبة لفرنسا، قبيل الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية التي تجرى في 24 إبريل الجاري بين الرئيس إيمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، فيما تتسابق دول أوروبية لتغطية النقص المحتمل لإمدادات الطاقة من دول المنطقة على رأسها ليبيا والجزائر؛ بسبب التوجه نحو التخلي عن الغاز والنفط الروسيين.