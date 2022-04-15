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يحيى الأبيرش يفوز بجائزة جامعة مصراتة لحفظ وتجويد القرآن الكريم

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

حصد يحيى فضيل ناجي الأبيرش الطالب في كلية الطب البشري بجامعة بنغازي المركز الأول على مستوى الجامعات الليبية في مسابقة جامعة مصراتة لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي اختتمت أمس الخميس.

وكان قد شارك في المسابقة 61 حافظا للقرآن الكريم من 23 جامعة محلية.

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قناة ليبيا

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