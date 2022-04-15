أكثر من 1000 مهاجر تم ترحيلهم منذ بداية العام – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق عميد إبراهيم الأربد اليوم الجمعة. إنه تم ترحيل أكثر من 1000 مهاجر منذ بداية العام.

وأضاف الأربد لـ”أخبارليبيا24″. أنه خلال الربع الأول من العام الجاري تم ترحيل 1067 مهاجر غير شرعي بين طوعي وإجباري من عدد من الجنسيات العربية والأفريقية.

وأوضح رئيس الفرع أن عدد المرحلين طوعاً بلغ 755 مهاجر. منهم 699 سوداني و 11 من النيجر. و45 من تشاد.

وذكر الأربد. أن عدد المرحلين إجباريًا بلغ 312 مهاجرًا منهم 307 مصري. و اثنين من النيجر وواحد من كل من السودان وتشاد واليمن.

وأشار إلى أن أمس الخميس تم ضبط عدد 9 سوريين. و 3 سودانيين وعدد 14 مصري في مخازن هجرة في أمساعد وبئر الأشهب. وضواحي طبرق. سيتم ترحيلهم إلى قنفودة وعبر الحدود المصرية.

وأكد رئيس الفرع أن اليوم الجمعة تم ضبط 75 مهاجر مصري وعدد 4 مهاجرين سودانيين في مخزن في ضواحي طبرق.

ولفت الأربد إلى أن هنالك تعاون من قوة دعم المديريات. مؤكدًا أنه لديهم قسم التجميع والعودة ودوره تجميع المهاجرين وتسهيل عودتهم.

وختم رئيس الفرع تصريحه بالقول :”نعمل في ظروف سيئة جدا. ولكننا لن نتوقف عن أداء عملنا المناط بنا”.