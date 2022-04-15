أبو جناح: تسجيل سيارات رش المبيدات بأسماء البلديات تجنباً للسرقة

ُأفاد المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الصحة المكلف، رمضان أبو جناح، تأكيد رئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية وجود سيارات رش المبيدات المخصصة لبلديات الجنوب بالأماكن المخصصة لها.

رئيس ديوان المنطقة الجنوبية أحمد العياط أشار إلى أن السيارات تم نقلها على مراحل وتم التأكد من فاعلية وجودة منظوماتها، المطابقة للمواصفات القياسية.

كما نوه رئيس ديوان الجنوب أن العمل متواصل لتسليمها وفق الاجراءات الصحيحة والقانونية خلال الأيام القادمة، وقد شدد رمضان أبو جناح أن يكون تسجيل كل آلية باسم كل بلدية تفادياً للتلاعب بها وسرقتها، ومسجلة باسم الدولة الليبية بمنظومة النقل البري ،كما أكد على ضرورة مواصلة كل البلديات خدمة المواطنين وبذل كافة الجهود لمواجهة جميع الصعوبات.