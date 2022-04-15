الدبيبة يتفقد أسواقا شعبية بطرابلس ويوضح سبب عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الجمعة، عددًا من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس، التقى خلالها عددًا من المواطنين واستمع إليهم، كما رد على استفساراتهم بشأن سبب عدم استمرار علاوة المتقاعدين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، إن زيارة الدبيبة إلى عدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس تهدف إلى «التعرف على أسعار الخضروات والفواكه بعد الحملة التي قام بها جهازا الحرس البلدي والأمن الداخلي والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة».

– المكتب الإعلامي للحكومة: برنامج التأمين الصحي يشمل الموظفين بين 55 و65 سنة

– الدبيبة: لن أسمح بتأخير تنفيذ زيادة المتقاعدين والمعلمين وأصحاب المعاشات

– الدبيبة يعتمد زيادة مرتبات المتقاعدين

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الدبيبة استمع خلال جولته إلى عدد من ملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، كما التقى بعدد كبير من المواطنين «الذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات وكذلك صرف علاوة الزوجة والأولاد».

شكاوى للدبيبة من عدم صرف علاوة المتقاعدين

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عددًا من المواطنين المتقاعدين اشتكوا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية من عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين التي أقرتها الحكومة في وقت سابق.

وأوضح الدبيبة خلال مناقشاته مع عدد منهم أن «علاوة المتقاعدين لم تستمر لعدم اعتماد الميزانية»، مؤكدًا أن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها تقديرًا لهذه الشريحة المهمة، وفق المكتب الإعلامي.

جولة الدبيبة في عدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس، الجمعة 15 أبريل 2022. (حكومتنا)

جولة الدبيبة في عدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس، الجمعة 15 أبريل 2022. (حكومتنا)

جولة الدبيبة في عدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس، الجمعة 15 أبريل 2022. (حكومتنا)