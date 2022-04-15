الخارجية الأمريكية: توافق أميركي مصري على دعم العملية السياسية في ليبيا

توافق وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري، على ضرورة دعم العملية السياسية الليبية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يؤدي إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي ناقشا فيه تطورات الوضع الليبي، بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والجهود المبذولة في المجالات الرئيسة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والتعاون الأمني.

يأتي ذلك تزامناً مع أعمال مشاورات اللجنة المشتركة للحوار حول القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة المنعقدة بالقاهرة، والتي انطلقت الأربعاء برعاية المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.