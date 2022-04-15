الفرجاني: مطار بنينا جاهز لاستقبال الرحلات الجوية المصرية

أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، أسامة الفرجاني، الاستعداد لاستقبال رحلات شركة مصر للطيران والشركات العربية الأخرى، وذلك بعد أن أعلنت شركة مصر للطيران استئناف رحلاتها، بدءا من 18 أبريل الجاري.

وقال الفرجاني، لوكالة “سبوتنيك”: “لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن، ونتوقع، أن تكون هناك مراسلة رسمية بالخصوص، غدا السبت، مطار بنينا الدولي على أتم الاستعداد لاستقبال طائرات شركة الطيران المصرية، ولا مشكلة لدينا”.

وأشار إلى أن ممثلين من الخطوط الأردنية والمصرية والمغربية، زاروا بنغازي، للاطلاع على أوضاع البنية التحتية والإجراءات الأمنية والسلامة داخل مطار بنينا الدولي.

وقال بهذا الصدد: “حتى الآن، لم يقروا أي مواعيد محددة لاستئناف الرحلات بشكل رسمي، ولديهم بعض الملاحظات الأمنية وتمت معالجتها من طرفنا”.

وفي 21 فبراير الماضي أعلنت الخطوط الجوية الليبية، عن استئناف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة، وأعلنت شركة مصر للطيران، أول من أمس الأربعاء، تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة ومدينة بنغازي الليبية، اعتبارا من 18 أبريل الجاري.