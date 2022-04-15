المرعاش: خارجية الدبيبة أصبحت وكرًا للمليشيات وعائلاتها

علق المحلل الليبي كامل المرعاش على قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بإيفاد الموظفين الـ27 للعمل في 27 دولة حول العالم،

قائلًا: إن هذا القرار يعد ضمن سياسة عبد الحميد الدبيبة الشعبوية، التي تتضمن شراء الولاءات والذمم، دون مراعاة لأية معايير سواء مهنية أو علمية.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية ،، والتي أوضح من خلالها ، أن هؤلاء الموظفين هم من المقربين ومن عائلات وعشائر زعماء المليشيات والحرب يدافعون عن الدبيبة وحكومته التي وصفها بـ”المتمردة”. بحسب قوله.

معتبرآ أن وزارة الخارجية أيضآ أصبحت وكرًا للمليشيات وعائلاتها، وأشار إلى أن الدبيبة أصبح يرسل المقربين إليه للاستجمام والراحة والبعد عن جحيم الحياة اليومية في ليبيا، وذلك على حساب الشعب الليبي، ودون أي حاجة حقيقية لوجودهم في هذه السفارات التي تشهد تكدسًا غير مسبوق في الموظفين. وفقآ لتصريحاته .