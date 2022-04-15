ليبيا الان

تأكيد إيطالي مغربي على دعم الاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على التعاون مع الجانب المغربي في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها ليبيا.

جاء ذلك في اتصال بين دي مايو ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أعرب فيه الطرفان على التزامهما بالتعاون في عدد من المجالات والملفات السياسية في المنطقة.

وسبق أن جدد دي مايو دعم بلاده للاستقرار الليبي ولجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، في السادس من أبريل الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك