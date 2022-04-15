تأكيد إيطالي مغربي على دعم الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، على التعاون مع الجانب المغربي في عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها ليبيا.

جاء ذلك في اتصال بين دي مايو ونظيره المغربي ناصر بوريطة، أعرب فيه الطرفان على التزامهما بالتعاون في عدد من المجالات والملفات السياسية في المنطقة.

وسبق أن جدد دي مايو دعم بلاده للاستقرار الليبي ولجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، في السادس من أبريل الجاري.

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