لودريان يبحث مع المسؤولين الجزائريين قضايا الأمن بالمنطقة والأوضاع في ليبيا

طرابلس 15 أبريل 2022 (وال)- أجرى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس، سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين الجزائريين تناولت قضايا الأمن والوضع الإقليمي.

حيث شدد لودريان خلال المباحثات على ضرورة بعث العملية الانتقالية في ليبيا وفقا لما نشرته وكالة الانباء الجزائرية.

وأكد لودريان أنه بحث خلال لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة؛ الوضع في منطقة الساحل وليبيا، بحسب تصريح نقله الموقع الرسمي للرئاسة الجزائرية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال