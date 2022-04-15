محمد: الدبيبة يسعى لاسترضاء الجماعات الإرهابية بعد أدراكه أن البساط السياسي بدأ يسحب من تحت قدمه

رأى الحقوقي والسياسي عبدالله محمد أن رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أدرك أن البساط السياسي بدأ يسحب من تحت قدمه، ولذلك يسعى لاسترضاء الجماعات الإرهابية ليحصل على دعمها للبقاء في السلطة.

وتابع في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أن الدبيبة يريد حشد الجماعات الإسلاموية حوله، لأنه تأكد من عدم الدعم الدولي له للبقاء في السلطة، من خلال الظهور في ثوب من يدعم التعليم الديني والقرب من الغرياني الذي له كلمة قوية بين أوساط كثير من الليبيين، خاصة أن مؤيديه هم من يحملون السلاح في الغالب.

وأردف أن الدبيبة يضع نفسه الآن في مقابل رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الذي قبل بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الليبي والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، في حين يقف هو في صف الغرياني وهو من أشد أعداء الجيش الليبي، ما يجمع حوله كثيرا من الإسلاميين والمليشيات الذين لا يريدون المشير خليفة حفتر.