نائب مصري: ندعم استقلالية القرار الليبي

أشاد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، يسري المغازي، بدعم بلاده لليبيا ولوحدة الأراضي الليبية واستقلالية القرار الليبي والقضاء على العنف والتطرف والمليشيات والمجموعات المسلحة، وعودة ليبيا لدورها الوطني والعربي والإقليمي.

وقال المغازي في تصريحات صحفية، إن استضافة مصر لمشاورات المسار الدستوري مثال حي على احتضان القاهرة لكافة الاجتماعات التي تقرب بين الليبيين، للدفع في طريق الانتخابات، كما وصف الدور المصري بأنه تدخل لصالح المصلحة الليبية ولعودة الاستقرار بشكل كامل.

وتستضيف القاهرة مشاورات القاعدة الدستورية بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بوساطة أممية، والتي انطلقت أول من أمس الأربعاء وتستكر حتى 20 أبريل الجاري.