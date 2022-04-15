قلمة: البرلمان يعمل على حلّ النقاط الخلافية في الدستور للذهاب نحو إجراء الانتخابات

ليبيا – قال عضو وفد البرلمان إلى القاهرة صالح قلمة إن مجلس النواب يعمل على حلّ النقاط الخلافية في الدستور للذهاب نحو إجراء الانتخابات.

قلمة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” الإماراتي أمس الخميس أضاف: “نحاول تعديل ذلك حسب الإعلان الدستوري، لكي يتم إنشاء لجنة موحدة، ورغم الصعوبات نرى أن هناك مبادرات إيجابية واستجابة من المشاركين، وكل طرف سيعود إلى قواعده ويرفع ما تم التوصل إليه للمجلسين”.

وتابع: “هناك مساعدة من الأمم المتحدة ومصر، وأتوقع أن نصل إلى نتيجة في الجلسات المقبلة إذا تم التوصل لاتفاق بناء على الإعلان الدستوري”.

وعلّق قلمة على مواقف الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي ترفض المساس بالدستور، قائلًا: “إنّ هيئة صياغة الدستور من حقها مهاجمة البرلمان وهي موجودة في المشهد الليبي منذ عام 2013 وكانت في الفترة الأخيرة غير متوافقة مع البرلمان؛ لأن النقاط الخلافية كثيرة جدا في الدستور على غرار الحكم المحلي وأبواب الدستور، ولكن البرلمان مستمر وفق خريطة الطريق، إذا لم نتجه لحل النقاط الخلافية سنتجه لوضع قاعدة دستورية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية