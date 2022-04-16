وزير الأشغال بالحكومة الليبية يزور بنغازي لمتابعة تنفيذ المشاريع

تابع وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية نصر شرح البال أثناء جولة له في مدينة بنغازي آخر ما توصلت إليه البلدية في تنفيذ المشروعات المقرر إنجازها وتحديد الأولويات في هذا الصدد ورصد كافة المشاكل التي تعرقل سير العمل.

وناقش شرح البال هذه الملفات مع مسؤولي البلدية الذين كانوا في استقباله -الخميس- على رأسهم رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر بوجواري و رئيس صندوق إعادة إعمار بنغازي- درنة ومسؤولين من وزارة الأشغال العامة والبلدية ومصلحة التخطيط العمراني وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بنغازي .

واستعرض المجتمعون مع الوزير الإجراءات المتعلقة بتعويضات المواطنين ممن تعرضت بيوتهم لدمار كلي أو أضرار جزئية و القيم المالية المحددة لهذه التعويضات وإحالتها إلى الحكومة الليبية، فيما أكد وزير الأشغال العامة على أهمية التنسيق والتواصل بين جميع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد الأولويات في المشاريع .

وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المزمع تدشينها أو استكمالها في نطاق بلدية بنغازي تندرج تحت مهام وإشراف لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي والتي انتهجتها الحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني والتي كانت تمارس مهامها في ظل وجود حكومتين بالبلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية