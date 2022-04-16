يسري: الغرياني سيحول المدارس الدينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي إلى حواضن لتفريخ الكوادر الإرهابية

قال الباحث في الجماعات الإسلامية، محمد يسري، ليست المشكلة في إنشاء المدارس الدينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي، لكن المشكلة فيمن أصدر القرار (رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة)، ومن المسموح له بالإشراف عليه.

وتابع يسري في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أنه من الناحية القانونية فقرار إنشاء هذه المدارس عرضة للطعن كغيرها من القرارات الصادرة عن عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته بقرار من مجلس النواب الليبي.

ومن ناحية أخرى، حسب يسري، فإن اختيار مفتي الإخوان في ليبيا الصادق الغرياني حتما سيواجه معارضة قوية نظرا لتاريخ الرجل المحرض دائما على إراقة الدماء، وهو ما قد يحول هذه المدارس إلى حواضن لتفريخ الكوادر الإرهابية، خاصة أن المراحل العمرية المستهدفة من السهل التأثير عليها والتلاعب بعقولها بما يخدم الإخوان والجماعات الإرهابية.