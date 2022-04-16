البريقة لتسويق النفط: وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مستودع نفطي متكامل في طرابلس

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، إنها بدأت في وضع اللمسات الأخيرة للشروع في إنشاء مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس بطاقة تخزينية احتياطية تصل إلى 600 مليون لتر من الوقود والمحروقات السائبة، كما أشارت إلى أن المشروع سيجري تنفيذه ببلدية جنزور غرب العاصمة،

جاء ذلك وفق منشور أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقد عقد رئيس لجنة إدارة الشركة برئاسة المهندس إبراهيم أبوبريدعة، صباح أمس الخميس، اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة بطريق المطار في طرابلس دعا إليه فرج عبان ومحمود أبوجعفر عن بلدية جنزور وبحضور عضو لجنة الإدارة للعمليات الغربية والجنوبية مصطفى عون، ومديرو العموم والإدارات بالشركة.

وذكر البيان المنشور للشركة عبر صفحتها الرئيسية على فيسبوك إن الاجتماع خصص لبحث الترتيبات الأولية لتنفيذ مشروع إنشاء مستودع نفطي متكامل بالعاصمة طرابلس، واستعراض دراسة الأثر البيئي للمشروع ومدى تأثيره على المنطقة.

كما أكد رئيس لجنة إدارة شركة البريقة للحضور أن هذه الجهود «تكللت بصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع» تقع ببلدية جنزور مجاورة لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

وأشاد أبوبريدعة في ختام الاجتماع بجهود العاملين بشركة البريقة الذين عملوا في ظروف تشغيلية صعبة على مدى 8 سنوات لتوفير احتياجات ومتطلبات الوطن والمواطن من المحروقات، معربا عن امتنانه لتعاون مكتب النائب العام وفريق العمل المكلف من طرفه الذي قام بمتابعة الإجراء مع جميع الأطراف ذات العلاقة وكذلك رئيس مجلس المؤسسة الوطنية لدعمة للشركة في مهمة تنفيذ المشروع بتوفير التمويلات المالية اللازمة، والإدارات التي قامت بإعداد الدراسات الفنية ودراسات الأثر البيئي.