وزارة الداخلية: اللواء مازن لا يملك أي حساب بموقع فيسبوك وعلى المواطنين عدم الانجرار وراء الصفحات المشبوهة

طرابلس 15 أبريل 2022 (وال)- أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية؛ بأن الوزير خالد مازن ليست لديه أي صفحة أو حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكدت الوزارة – في بيان لها – أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية والموثقة من قبل إدارة الـ “فيسبوك”؛ هي الصفحة الوحيدة المخولة بنشر مناشط وأخبار الوزير وكافة المكونات الأمنية الأخرى.

وطالبت وزارة الداخلية كافة المواطنين بعدم الانجرار وراء أي صفحات أخرى مشبوهة غرضها تأجيج الرأي العام. (وال)

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