الدبيبة متفقدًا الأسواق بطرابلس: لابد من متابعة أسعار الخضروات والفواكه

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ظهر اليوم الجمعة، لعدد من الأسواق الشعبية بمدينة طرابلس بهدف التعرف على أسعار الخضروات والفواكه بعد الحملة التي قام بها جهازي الحرس البلدي والأمن الداخلي والقرارات المنظمة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة، لعدد من ملاحظات البائعين والصعوبات التي تواجههم، كما التقي بعدد كبير من المواطنين والذين أبدوا ارتياحهم لانتظام نزول المرتبات وكذلك صرف علاوة الزوجة والأولاد.

فيما اشتكى عددٍ من المواطنين المتقاعدين من عدم استمرار صرف علاوة المتقاعدين التي أقرتها الحكومة في وقت سابق.

وأوضح الدبيبة، خلال مناقشاته مع عدد منهم أن علاوة المتقاعدين لم تستمر لعدم اعتماد الميزانية، مؤكدا أن الحكومة وضعت المعالجة المناسبة لاستمرار صرفها تقديرًا لهذه الشريحة المهمة.