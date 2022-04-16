نجدة بنغازي تطلق حملة على الدراجات النارية “فيزبا”

العنوان – بنغازي

أعلن قسم النجدة بنغازي إطلاق حملة لمكافحة ظاهرة انتشار الدراجات النارية المعرفة محليًا باسم (فيزبا).

وأوضح القسم ان هذه الحملة تأتي استجابةً لشكاوى المواطنين وأصحاب المحلات التجارية؛ لقيام سائقيها بمضايقة العائلات أمام هذه الأسواق.

حضور اصحاب المحلات التجارية والاسواق العامة وبعض من المواطنين بمدينة بنغـازي إلى قسم شُرطة النجدة وابلغوا شكواهم ضد بعض الأشخاص على متن دراجات نارية (فيزبا)؛ لقيامهم بمضايقة العائلات امام المحلات التجارية والاسواق بالمدينة ؛ عليه

وأضاف قسم النجدة أنه استجابةً لهذه الشكاوى من المواطنين أصدر رئيس القسم تعليماته بخروج دوريات من قسم شُرطة النجدة لمكافحة هذه الظاهرة.

وأفاد القسم أنه تم حجز عدد من الدراجات النارية المُخالفة وإلزام سائقيها بالتعهد بعدم مضايقة العائلات طيلة شهر رمضان المبارك.

وأضاف قسم نجدة بنغازي أنه تم التشديد علي أصحاب الدراجات أنه في حال تكرار هذه الظاهرة سيتم حجز هذه الدراجات خلال شهر رمضان المبارك.