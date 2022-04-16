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تحركات عسكرية في محيط طرابلس وسط حالة من الترقب

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت طرابلس تحركات عسكرية وسط أنباء عن توجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة.

وأضافت مصادر مطلعة أن ارتالاً مسلحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلحة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع.

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من تعليق أعضاء المنطقة الشرقية في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهامهم حكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجر البلاد نحو الحرب.

 

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قناة 218 الليبية

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