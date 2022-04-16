تحركات عسكرية في محيط طرابلس وسط حالة من الترقب

شهدت طرابلس تحركات عسكرية وسط أنباء عن توجه أرتال عسكرية كبيرة تحمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خرجت من عدة مدن بالمنطقة الغربية متجهة نحو العاصمة.

وأضافت مصادر مطلعة أن ارتالاً مسلحة عبرت منطقة السواني ضمت أكثر من 100 سيارة مسلحة نحو العاصمة، كما تمركزت قوات أخرى أمام مقر الأمن الخارجي قبل فتحة السريع.

ويأتي هذا التوتر بعد أيام من تعليق أعضاء المنطقة الشرقية في لجنة 5+5 عملهم في اللجنة، واتهامهم حكومة الدبيبة بتقويض الاستقرار وجر البلاد نحو الحرب.

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