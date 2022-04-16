قدور: قرارات حكومة الدبيبة تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون

وجه وزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، اليوم الجمعة، تعميماً إلى كافة الإدارات والمكاتب في الداخل، وإلى السفارات والبعثات والقنصليات الليبي في الخارج.

وذكر قدورفي بيانه: “أنه في اطار اعادة تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالداخل والخارج وبناء على ما ورد الينا من معلومات بخصوص صدور قرارات عن الحكومة السابقة، تخالف القانون رقم (2) لسن 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي”.

مردفآ: “نفيدكم بأن اي قرارات أو اجراءات صادرة بعد منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية بتاريخ 2022/03/01 تعتبر والعدم سواء لمخالفتها صحيح القانون، وسنقوم فور استلام مهامنا بتشكيل لجان لمراجعة كل القرارات والاجراءات التي تم اتخاذها، وايقاف المخالف منها للشروط والضوابط الواجب مراعاتها استحقاقا للإيفاد بالخارج”.

وأضاف قائلآ: “وحرصا على الصالح العام يطلب منكم وضع هذا التعميم موضع التنفيذ، وايقاف أية قرارات او اجراءات تخالف التشريعات والقوانين الوطنية النافذة، وسيتحمل المسؤولية القانونية كل من يخالف ذلك”