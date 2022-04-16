الديباني: أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة 30% بعد إعلان دول الجوار إيقاف التصدير نحو الأسواق الليبية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الديباني إن أسعار المواد الأساسية ارتفعت بنسبة 30% بعد إعلان دول الجوار إيقاف التصدير نحو الأسواق الليبية.

الديباني وفي تصريحات خاصة لموقع”أصوات مغاربية” أوضح أن هذه الأزمة الاقتصادية يجب أن تكون دافعا لليبيا لتعود للزراعة والانتاج المحلي، فهي تعتمد على أوكرانيا في وارداتها من القمح بنسبة 40% وعلى المواد الغذائية المصرية بنسبة 30% وعلى تونس بنسبة 44% وإيقاف التصدير سيمس بدرجة أولى أصحاب الدخل المحدود.

وطالب المتحدث السلطات المعنية بالإسراع في إيجاد حلول لهذه الإشكالية الغذائية التي من المؤكد أنها ستتطور إلى أزمة إنسانية، خاصة أن حكومة الوحدة الوطنية ووزارة اقتصادها لم تكشف للمواطن الليبي عن مخزونها من هذه المواد الغذائية.

ودعا الديباني رؤساء الغرف الاقتصادية الليبية المشتركة مع كل من تونس ومصر بالتحرك على نطاق واسع لاستثناء ليبيا من منع التصدير والإسراع في تفعيل مؤسسة المصرف الزراعي+ط واستعادة ثقة الفلاحين عبر منحهم قروضا وتسهيلات لتشجيعهم على العودة للنشاط الزراعي خاصة في مدينة الكفرة التي تعد من أهم المناطق المنتجة للحبوب في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية