السفير المالطي: بدء رحلات الطيران بين ليبيا ومالطا اعتبارا من مايو المقبل

أعلن السفير المالطي لدى ليبيا تشارليز صليبا بدء السفارة المالطية قبول التأشيرات السياحية للمواطنين الليبيين، موضحآ بأنه ستكون هناك رحلة مباشرة بين ليبيا ومالطا عن طريق مطار مصراتة وذلك اعتبارا من شهر مايو المقبل.

وقال صليبا في تصريحات صحفية، إن رسوم التأشيرة تنظمها لوائح الاتحاد الأوروبي حيث تبلغ رسوم التأشيرة السياحية 80 يورو لأي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا و40 يورو للأطفال بين 6 و12 عامًا.

كما أشار إلى أن مزود خدمة التأشيرة الخارجية سيتقاضى رسوم خدمة لا تزيد عن 40 يورو جميع الرسوم مستحقة الدفع بما يعادله بالدينار.