الهنقاري: قادة «بركان الغضب» التقوا باشاغا لإقناعه بالاستقالة والعودة إلى مصراتة

قال محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، إن الهدف من لقاء قادة «بركان الغضب» من مدينة مصراتة مع فتحي باشاغا- رئيس الحكومة الليبية- هو إقناعه بالعودة إلى مصراتة والإعلان عن استقالة حكومته، على حد قوله.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اجتمع في وقت سابق، في تونس، بقادة كتائب مصراتة ومن بينهم محمد الحصان آمر غرفة العمليات بالكتيبة 166 المكلفة بتأمين النهر الصناعي، ومختار الجحاوي آمر قوة مكافحة الإرهاب.

كما التقى باشاغا أيضا، عدداً من القادة الميدانين لمدينة مصراتة، وهم مصطفى الأشلم والتهامي الجطلاوي ومحمد بن عزي وأيمن غري ومحمد اغليو.