تحشيد عسكري لقوة حماية الدستور في العاصمة طرابلس

أظهر فيديو متداول استنفاراً أمنياً وتحشيداً عسكريا ً لسيارات رباعية الدفع، محملة بأسلحة متوسطة تابعة لقوة حماية الدستور في أحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس.

وأُرفق الفيديو بصوت أحد عناصر القوة وهو يؤكد تحشيد الآلاف ضد من يحاول التلاعب أو المساس بأمن الوطن، وفق قوله، وسط أجواء ترقب تشهدها العاصمة عقب تحرك أرتال عسكرية إلى طرابلس مروراً بمنطقة السواني جنوب طرابلس.

وتثير التحركات المخاوف من اشتعال الوضع في العاصمة طرابلس، مع معلومات عن تحركات عسكرية مشابهة في محيط المدينة، وسط أنباء عن نية رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا دخول العاصمة بدعم من تشكيلات مسلحة.

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