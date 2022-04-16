المنفي يبحث مع عضو مجلس النواب عن طبرق تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الجمعة، عضو مجلس النواب عن دائرة طبرق صالح هاشم، لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والمشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بلديات البطنان في عديد المجالات.

وتناول اللقاء، الذي عقد بمكتب المنفي بمدينة طبرق، المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية والخطوات التي اتخذها المجلس لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

فيما أكد المنفي، العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه بلديات البطنان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.