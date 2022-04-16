المهدي: لن تقدم ليبيا طلب لتونس لاستثنائها من قرار إيقاف التصدير لأنه قرارا ظرفيا

أوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية التونسية سمير المهدي إن إيقاف التصدير جاء لحماية الأمن الغذائي التونسي بدرجة أولى وهذا شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه خاصة أن الجميع يعيش أزمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

المهدي، أكد في تصريحات صحفية أن إيقاف تونس تزويد السوق الليبية بالخضر لن يتجاوز شهر رمضان لتعود الأمور إلى نصابها، لأن السوق الليبية أحد أهم مسالك التصدير بالنسبة لتونس.

وأوضح أن القرار يشمل 4 أنواع من الخضر فقط وهي البصل والفلفل والطماطم والبطاطا، ما سيدخل نوعا من الربكة على مستوى أسعار هذه المواد في الأيام المتبقية من شهر رمضان بالنظر إلى الإقبال على المنتوجات.

ونفى أن تقدم الدولة الليبية طلب لتونس لاستثنائها من قرار إيقاف التصدير باعتباره قرارا ظرفيا، جاء فحسب لإحداث توازن داخلي في السوق المحلية التونسية، مؤكدآ أن ليبيا مفتوحة على أسواق دولية أخرى يمكنها تغطية احتياجاتها الذاتية