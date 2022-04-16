«خارجية الدبيبة»: ندين انتهاكات قوات الاحتلال لباحة المسجد الأقصى

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن دولة ليبيا تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، من اقتحامها السافر لباحة المسجد الأقصى المبارك واعتداءها على المصلين المتواجدين فيه مما أسفر على إصابة وإعتقال العشرات منهم.

وأكدت خارجية حكومة الوحدة الوطنية، في بيان لها، أنّ هذه الاعتداءات الخطيرة والمتكررة التي تقوم بها قوات الاحتلال وخاصة في ليالي شهر رمضان الكريم عدا عن كونها انتهاك لحرمة المسلمين في أداء شعائرهم الدينية.

ولفت البيان، إلى أن الاعتداءات تظهر بكل تأكيد الممارسات الإجرامية التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي وسعيه الحثيث في إهدار حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق واستهتاره بالمقدسات الإسلامية.

وتجدد ليبيا رفضها لهذه الأعمال الإرهابية وإلى ضرورة احترام حقوق الإنسان والتي من بينها أن يكون للمصلين المسلمين الحرية والحماية الكاملة في أداء شعائرهم في المسجد الأقصى المبارك، وفقا للبيان.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة تدعو المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن يضطلع بدوره في ردع هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تضرب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية بالخصوص.