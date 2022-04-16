منخفض صحراوي يتجه نحو الشرق وتوقعات بهطول الأمطار في الغرب

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن المنخفض الصحراوي بدأ في التحرك ناحية الشرق برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار.

وأضاف المركز، أن ذلك يتسبب في سوء الرؤية ويستمر تأثيره ليوم آخر.

ولفت إلى أن المنطقة الغربية تشهد تراجعا في درجات الحرارة مع تشكل للسحب في بعضها ماطر ورعدي ومتفرق، خاصة على المرتفعات والمنطقة الوسطى.

وشهدت ليبيا الجمعة أجواء متقلبة نتيجة منخفض جوي صحراوي. وقالت الأرصاد، إن سرعة الرياح وصلت لأكثر من 50 كلم في الساعة، وتسببت في إثارة الأتربة وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة خاصة على مناطق الدواخل والجنوب.

وأضافت، أن البحر مضطرب اليوم على الساحل الغربي حيت يصل ارتفاع الموج إلى (4) أمتار.