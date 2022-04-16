وزير التخطيط والمالية: تحويل مؤسسة النفط مبلغ وقدره (6) مليارات دولار أمريكي مخالف لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة

أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، اليوم السبت، على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرماً من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون.

حماد، وفي كتابه الذي طالعته قناتنا، قال: “تنفيذا للتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس النواب في كتابه الموجه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط رقم (053) المؤرخ في 10/3/2022م بشأن ضرورة الاحتفاظ بالإيرادات الناتجة عن بيع النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، وعدم إحالتها إلى حساب الإيراد العام مؤقتاً وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية العامة ، أو صدور قرار بالصرف من مجلس النواب”.

وتابع: “وإيماءً إلى كتاب مدير شؤون الرئاسة بمجلس النواب رقم 222 المؤرخ في 8/2/2022 م الموجه إلى كلاً من اليد النائب العام – محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد، والمشار فيه إلى تعليمات رئيس مجلس النواب المتعلقة بوضع ما جاء بكتاب السيد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب موضع التنفيذ”.

وأضاف: “وكذلك كتاب رئيس مجلس النواب رقم (010) المؤرخ في 24/2/2022م الموجه إلى كلاً من النائب العام – محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد بشأن الصرف 1/12 ( الإنفاق الفعلي للعام المالي 2021م )”.

وتابع: “واستنادا إلى قرار منح الثقة للحكومة الليبية الصادر عن مجلس النواب، وبالإشارة إلى كتاب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية والمشار فيه بأنها هي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية للدولة”.

وأضاف: “وتأكيداً على ما جاء في منشوراتنا السابقة بضرورة التقيد والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في تقنين الصرف والإنفاق العام بما هو ضروري ولا يُحتمل التأخير في حدود الضوابط التي تم الإفصاح عنها في منشوراتنا السابقة وذلك حتى نتمكن من معالجتها عند صدور قانون الميزانية للعام 2022م ، وتجنباً لحدوث تشوهات أو إنشاء التزامات لم تؤخذ في الاعتبار عند وضع خطة الحكومة لإعداد الميزانية التقديرية للعام الحالي ، مما يترتب عليه مخالفة للمادة رقم (4) من قانون النظام المالي للدولة والتي تنص ( تشمل الميزانية برنامجاً سنوياً يُعد مقدماً بالإيرادات والمصروفات ومشروعات وبرامج مختلف الجهات العامة أو تلك التي يتقرر مقتضى دعمها بالميزانية العامة ، وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المتاحة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعلية الممكنة ) ونص المادة رقم (9) الفقرة الأولى منها من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي تنص (الاقتصاد في الإنفاق إلى الحد الضروري اللازم لتسيير شؤون الوزارة أو المصلحة)”.

واستكمل: “وبالرغم من كل ما سبق تفاجئنا بقيام المؤسسة الوطنية للنفط بتحويل مبلغ وقدره (6) مليارات دولار أمريكي إلى حساب وزارة المالية لدى مصرف ليبيا المركزي حسب كتاب مدير الإدارة التجارية بالمؤسسة والمحال إلى مدير إدارة الاعتمادات المستندية بالمصرف الليبي الخارجي بشكل مخالف لصحيح القانون وجميع التعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بهذا الشأن”.

وأضاف: “وإذ نستغرب ما حدث من عدم تنفيذ تعليمات صادرة عن سلطة إدارية عليا الأمر الذي يتنافى مع التشريعات النافذة وكذلك عدم التقيد بسقف الصلاحيات الممنوحة”.

وواصل: “وبهذه التصرفات المالية التي تم سردها سلفاً فإننا نحمل هذه المؤسسات المسؤولية الكاملة وما سيترتب عليه من تشوهات في الاقتصاد الوطني وصرف بدون وجه حق ، وكان الأجدر بهذه المؤسسات ان تنأى بنفسها عن استخدام مركزها في الصراعات السياسية أو استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما ، ويكون ضحية تلك التصرفات المواطن وزيادة الضغط عليه باستخدام بعض الأساليب التي هي أبعد ما تكون عن الوطنية فضلاً عن البعد الإنساني خاصة ونحن نرى بأم العين ما يعانيه المواطن الليبي اليوم، وإن المواطن أصبح مدركاً تماما بكل ما يُحاك من طبخ سياسي، فلم يعد يُعير اهتمام بالشعارات الرنانة التي عادة ما يخرجون بها عليهم بعد فوات الأوان”.

وتابع: “وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التخطيط والمالية على ضرورة إرساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جرماً من شأنه الإضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون، فإننا نؤكد على كافة أجهزة الدولة الرقابية والقضائية المتمثلة في النائب العام – رئيس هيئة الرقابة الإدارية – رئيس ديوان المحاسبة – هيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه التصرفات لخطورة هذا الإجراء واعتباره تعدياً صريحا على المال العام ، ولثقتنا في دوركم الداعم للوزارة لإنجاز الأعمال المناطة بنا على أكمل وجه”.

واختتم قائلاً: “ونهيب بضرورة التصدي لهذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك حفاظاً على ثروة الليبيين وضماناً لاستمرار بناء الدولة التي تُنشد لتحقيق الاستقرار والشروع لمرحلة البناء والإعمار لتحقيق نتائج أفضل”.