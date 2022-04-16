التعليم الفني والعالي: قرار بإيفاد ( 7 ) آلاف من الطلاب لاستكمال دراستهم بالخارج

على هامش الاحتفالية التي نظمتها الجمعية الوطنية للمتفوقين والموهوبين الخميس الماضي بطرابلس، تم من خلالها التوقيع على قرار بإيفاد ( 7 ) آلاف من الطلاب الأوائل في التعليم العالي والفني لاستكمال دراستهم العليا بالخارج.

ووقع القرار وزيرا التعليم الفني يخلف السيفاو، والتعليم العالي والبحث العلمي، عمران القيب بحضور عدد من الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأولياء أمور الطلبة الأوائل والمتفوقين.

وذكرت وزارة التعليم الفني والتقني عبر صفحتها الرئيسية على فيسبوك إن الاحتفالية جرى خلالها توقيع مذكرة التعاون المشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل والتأهيل والجمعية الوطنية للمتفوقين والمواهب في مجال تطوير واستيعاب القدرات الوطنية من المتفوقين والموهوبين.