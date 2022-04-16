صنع الله: ندعو لاستغلال الكفاءات الوطنية لدعم القطاع النفطي

دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لاستغلال الكفاءات الليبية والشركات المحلية المتخصصة في دعم الخطط المستقبلية للمؤسسة.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع ضم رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة لبحث الخطط المستقبلية ولتحسين أداء الشركات، والذي شدد فيه على منح الفرصة للعناصر الوطنية والرفع من قدراتها وتوطين الخبرات التقنية، مع الاهتمام بإيفاد العاملين بالحقول النفطية،

كما أكد أن القطاع النفطي لن ينهار بفضل كفاءة العاملين رغم صعوبة الوضع.

ويجدر الاشارة الى أن صنع الله قد حث في وقت سابق رؤساء الشركات التابعة للمؤسسة على إعداد خطة واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك والصرف وفقاً للقوانين المعمول بها، وعدم المساس بالهيكل التنظيمي للشركات دون إذن مسبق من المؤسسة الوطنية للنفط.