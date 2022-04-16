قادة تشكيلات بمصراتة: على باشاغا والدبيبة تجنيب العاصمة ويلات الحرب وإبقاء الصراع سياسياً

دعا عدد من القادة وآمراء الكتائب المسلحة، كل من رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى الإبقاء على الصراع سياسياً، وتجنيب العاصمة والمنطقة الغربية أي نزاع عسكري.

البيان الذي ألقي في حضور كل من محمد الحصان القائد بكتيبة 166 ومختار الجحاوي آمر قوة مكافحة الإرهاب وعبدالسلام عليلش القائد بكتيبة حطين وصلاح الخباشة آمر قوة الاحتياط باللواء 53، قال: “انطلاقًا من مبدأنا الثابت حيال الوضع الحالي على الساحة السياسية في البلاد، وتقديراً منا لخطورة الموقف، سعينا مع بعض القادة لفتح قنوات اتصال بين الأطراف، لتجنيب المنطقة الغربية والعاصمة شبح الصدام ومحاولة الوصول لحل يبدد مخاطر زعزعة الأمن والاستقرار وقطع الطرق أمام المتربصين بالوطن من الداخل والخارج”.

أضاف البيان: “وكما اتفقنا مع الطرفين على أن يبقى الصراع سياسيا ولا مخرج له إلا الحل السياسي، ونؤكد على تحميل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام. نطالب كل من السيد فتحي باشاغا والسيد عبدالحميد الدبيبة.أن يبقى الصراع سياسيًا كما تعهدا أمامنا ونحملهما مسؤولية أي قطرة دم تسال من أبناء هذا الوطن، وحفظ الله ليبيا وادام امنها واستقرارها”.