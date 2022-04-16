بوقعيقيص: على باشاغا تغيير حكومته وتشكيل حكومة كفاءات مُصغرة

أعربت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، عن دعمها المناقشات الجارية بين مجلس النواب ومجلس الدولة والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، معتبرة أنها تستحق الإشادة وتمضي بالبلاد تحو الاستقرار.

كتبت بوقعيقيص على فيسبوك: “المبادرة المعروضة أمام لجنة مجلسي النواب والدولة المجتمعة بالقاهرة للتوافق تستحق الإشادة والدعم وتستحق حراكا مجتمعيا واسعا للمضي بها نحو الاستقرار، وعلى السيد فتحي باشاغا الإعلان عن أولوية تغيير تشكيلة الحكومة التي لم تكن في مستوى التوقعات والذهاب نحو حكومة مصغرة من الكفاءات”.