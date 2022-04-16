أرتال مسلحة تتجه من مدينة الزاوية إلى طرابلس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر توجه أرتال مسلحة من مدينة الزاوية إلى العاصمة طرابلس.

ويظهر التسجيل المصور عشرات السيارات المدججة بالأسلحة تقف ليلا بالقرب من عشرات الأشخاص الذين لا يرتون زيا موحدا وأظهر التسجيل تحدث أحد الأفراد عن أنهم يتواجدون في ساحة سوق الثلاثاء وأن اليوم هو يوم الحسم دون إعطاء مزيد منالتفاصيل في هذا الشأن.

وأفادت مصادر ميدانية لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، بأن أرتالا مسلحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دخلت طرابلس من غربها وجنوبها وأكدت المصادر أن الأرتال تتجه للمقرات السيادية في العاصمة.