الأرصاد: أمطار متفرقة شمال غرب ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال غرب البلاد، وغدامس والحمادة مصحوبة بزوابع رعدية أحيانًا، مع انخفاض في درجات الحرارة. وتبقى الأجواء متقلبة على المناطق الشرقية مع رياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية أحيانًا، وارتفاع درجات الحرارة، خصوصًا على مناطق الدواخل والجنوب.

ويتحسن الطقس من مساء اليوم على مناطق الشمال الشرقي نتيجة لتأثير الكتلة الهوائية الباردة برياح شمالية غربية، ويشمل غدًا مناطق الجنوب الشرقي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا خاصة على مرتفعات جبل نفوسة.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار، مما يتسبب في هبوط في الرؤية الأفقية، تتحول من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا غدًا على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا مع فرصة لهطول أمطار متفرقة على غدامس والحمادة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على غدامس والحمادة.