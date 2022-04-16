ليبيا الان

بن عثمان: اجتماع باشاغا مع آمري ثوار الزنتان وصبراتة خيانة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، الاجتماع الذي عقد في تونس بين فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية، مع آمري المجلس العسكري لثوار الزنتان وكتيبة ثوار صبراتة.

ووصف «بن عثمان» ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، الاجتماع بالخيانة، مطالبا بأن تواجه القوة بالقوة المفرطة.

وقال عبر تغريدة له بتويتر «‏القوة سوف يتم مواجهتها بالقوة المفرطة»، مضيفا «لم نهزمهم في معركة ‎بركان الغضب ونطردهم 400كلم شرقاً، كي نعود ونسلم لهم طرابلس على طبق من خيانة». 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك