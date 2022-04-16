بن عثمان: اجتماع باشاغا مع آمري ثوار الزنتان وصبراتة خيانة

هاجم العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، الاجتماع الذي عقد في تونس بين فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية، مع آمري المجلس العسكري لثوار الزنتان وكتيبة ثوار صبراتة.

ووصف «بن عثمان» ومحلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، الاجتماع بالخيانة، مطالبا بأن تواجه القوة بالقوة المفرطة.

وقال عبر تغريدة له بتويتر «‏القوة سوف يتم مواجهتها بالقوة المفرطة»، مضيفا «لم نهزمهم في معركة ‎بركان الغضب ونطردهم 400كلم شرقاً، كي نعود ونسلم لهم طرابلس على طبق من خيانة».