قيادي عسكري بمصراته يحمل الدبيبة وباشاغا مسؤولية سيل الدماء

طالب القيادي بمدينة مصراتة وآمر الكتيبة 166 مصراتة محمد الحصان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أن يبقى الصراع في ليبيا سياسيا وحملهم مسؤولية سيل الدماء

وأكد الحصان في بيان مصور فجر اليوم السبت السعي مع بعض القادة لفتح قنوات اتصال بين الأطراف وتجنيب ليبيا والمنطقة الغربية والعاصمة طرابلس شبح الصدام ومحاولة الوصول لحل بدل زعزعة الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المتربصين بالوطن من الداخل والخارج

وأشار إلى الاتفاق مع الطرفين على أن يبقى الصراع سياسيا ولا مخرج له إلا الحل السياسي وحمل بعثة الأمم المتحدة مسؤولية ما قد يحدث من صدام مطالبا الدبيبة وباشاغا أن يبقى الصراع سياسيا وحملهم مسؤولية سيل الدماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر توجه أرتال مسلحة من مدينة الزاوية إلى العاصمة طرابلس.

ويظهر التسجيل المصور عشرات السيارات المدججة بالأسلحة تقف ليلا بالقرب من عشرات الأشخاص الذين لا يرتون زيا موحدا وأظهر التسجيل تحدث أحد الأفراد عن أنهم يتواجدون في ساحة سوق الثلاثاء وأن اليوم هو يوم الحسم دون إعطاء مزيد منالتفاصيل في هذا الشأن.